حماس تبارك عملية قتل 3 من عناصر الشرطة الإسرائيلية قرب الخليل

(وكالات)

علقت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأحد، على عملية استهداف المقاومة الفلسطينية لعدد من عناصر الشرطة الإسرائيلية في الخليل، قائلًة إن "عمليات المقاومة البطولية بالضفة الغربية وآخرها في الخليل رد طبيعي على حرب الإبادة بغزة والجرائم بالضفة الغربية المحتلة".

وطالبت حركة حماس، جميع المدن والمخيمات الفلسطينية بالاستنفار لإشعال النار في وجه الاحتلال الإسرائيلي وقطع طرق المستوطنين بكل الطرق.

ودعت حركة حماس، كل من يحمل السلاح بإطلاق النار على عناصر الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل ارتكاب المجازر في قطاع غزة منذ أشهر.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل 3 من عناصرها ي بلدة ترقوميا غرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن عناصر تابعة للمقاومة الفلسطينية أطلقوا النار على عناصر الشرطة بينما كانوا داخل مركبات قرب الخليل.