جيش الاحتلال يحيد 600 شخص من عناصر المقاومة بالضفة منذ 7 أكتوبر

تل أبيب - (د ب أ)

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي "شين بيت" اعتقلا حوالي خمسة آلاف فلسطيني مطلوب، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، طبقا لما أعلنته المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

ومن بين هؤلاء، حوالي 2000 عضو بحركة حماس، بحسب الصحيفة العبرية.

وأضافت الصحيفة أنه منذ بدء الحرب، نفذت قوات الجيش الإسرائيلي وشين بيت أكثر من 11 ألف عملية هجومية وقتلت أكثر من 600 شخص من عناصر المقاومة، في الضفة الغربية وحدها.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شن عملية عسكرية شمالي الضفة الغربية يوم الأربعاء الماضي. وبرر الجيش العملية بالزيادة الكبيرة في الهجمات على الإسرائيليين.