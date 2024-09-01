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BBC

مقتل 3 عناصر من شرطة الاحتلال في عملية إطلاق نار جنوبي الضفة المحتلة

10:55 ص الأحد 01 سبتمبر 2024

شرطة الاحتلال الإسرائيلي

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(وكالات)

أعلن شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل ثلاثة من عناصرها، خلال هجوم شنته المقاومة الفلسطينية، على عناصر الشرطة الإسرائيلية في بلدة ترقوميا غرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

ولدى وقوع الحادث قالت الإذاعة الإسرائيلية :"هاجم مسلحون فلسطينيون عدة مركبات، وأطلقوا النار على سيارة شرطة وحافلة، وأصيب ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة، ولاذ المسلحون بالفرار من المكان".

وأفادت نجمة داود الحمراء، أنها قامت بنقل القتلى الثلاثة إلى المستشفى من مكان الحادث فور تلقيها البلاغ، إلا أنهم توفوا لاحقا متأثرين بإصابتهم في المستشفى.

من جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه قام بفرض طوقا أمنيا على بلدة إذنا غرب الخليل بعد عملية إطلاق النار في ترقوميا، فيما حلقت طائرات استطلاع بحثا عن المهاجمين.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ، في بيان ، :"تلقينا بلاغاً عن إطلاق نار في منطقة ترقوميا في الضفة الغربية وقد وصلت قوات الأمن إلى المنطقة والتفاصيل قيد الفحص".

شرطة الاحتلال الإسرائيلي عملية إطلاق نار الضفة المحتلة
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