قوات الاحتلال تقطع المياه عن 80% من سكان مدينة جنين

(وكالات)

ٌقالت بلدية مدينة جنين، اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، جرفت نحو 70% من شوارع المدينة وقطعت المياه عن 80% من سكانها.

وأضافت بلدية جنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قامت بقطع المياه عن مخيم جنين بالكامل.

وأفادت بلدية جنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي جرفت 20 كيلومترًا من شبكات المياه والصرف الصحي وكوابل الاتصالات والكهرباء خلال العملية العسكرية على المدينة.

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع الماضي عملية عسكرية موسعة على مدن الضفة الغربية في مدينة جنين وطولكرم والفارعة وطوباس بذريعة ملاحقة عناصر مقاومة فلسطينية في المناطق المذكورة.

وقامت قوات الاحتلال بقصف مدينة جنين، بعدما زعمت وجود عناصر تدعمها إيران في جنين.

واستشهد أكثر من 15 فلسطينيًا منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة، إضافة لاعتقال العشرات وإحراق المنازل والممتلكات الخاصة بالمواطنين.