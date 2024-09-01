"بعد العثور عليهم".. أسماء وصور الرهائن الذين قتلوا في غزة- تفاصيل

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الإسرائيلي "شاباك" العثور على جثث 6 رهائن وكشف عن هوياتهم، وذلك بعد أقل من ساعة من إعلان البيت الأبيض حول العثور على جثث رهائن في غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري: "حددنا هويات جثث الرهائن الـ6 التي تم العثور عليها في غزة وتم احتجازهم في هجوم 7 أكتوبر، وقتلوا على يد حماس"، وفقا لسكاي نيوز.

كان البيت الأبيض قد أعلن قبل أقل من ساعة، أن الجيش الإسرائيلي عثر على 6 جثث لرهائن لدى حماس، داخل نفق في رفح، بينهم مواطن أمريكي.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الرهائن هم:

- كرمل جات 39 سنة، وعيدان يروشالمي 24 سنة، وهيرش غولدبرغ بولين "أمريكي الجنسية، 23 سنة.

وشملت الرهائن: "ألكسندر لوبانوف 32 سنة، وألموغ ساروسي 26 سنة، الرقيب أول أوري دانينو 25 سنة.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صور الرهائن الذين تم العثور على جثثهم، إذ أبلغ فريق الرهائن التابع لمديرية القوى العاملة في جيش إسرائيل، المسؤول عن مرافقة عائلات الرهائن، عائلاتهم.