إعلان

BBC

من حرس الحدود.. مقتل إسرائيليين وإصابة ثالث في إطلاق للنار بالضفة الغربية

08:27 ص الأحد 01 سبتمبر 2024

الجيش الاسرائيلي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

قتل شرطيين إسرائيليين من حرس الحدود، بينما أصيب ثالث، اليوم الأحد، في إطلاق للنار في ترقوميا غربي الخليل بالضفة الغربية، وفقا لروسيا اليوم.

واقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة إذنا شمال غربي الخليل بعد عملية إطلاق النار.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على تمديد استدعاء 350 ألف جندي احتياط حتى نهاية العام الجاري.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن 15 جنديا إسرائيليا من لواء المظليين رفضوا العودة إلى القتال فى غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، حربها البرية والبحرية والجوية على قطاع غزة، منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضى، ما أسفر عن استشهاد وإصابة ما يقرب من 135 ألف فلسطيني.

الجيش الاسرائيلي لسطين سرائيل لخليل
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"بعد العثور عليهم".. أسماء وصور الرهائن الذين قتلوا في غزة- تفاصيل

إعلان

إعلان

الصور الأولى لآثار حريق مطرانية بني سويف