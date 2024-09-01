من حرس الحدود.. مقتل إسرائيليين وإصابة ثالث في إطلاق للنار بالضفة الغربية

وكالات

قتل شرطيين إسرائيليين من حرس الحدود، بينما أصيب ثالث، اليوم الأحد، في إطلاق للنار في ترقوميا غربي الخليل بالضفة الغربية، وفقا لروسيا اليوم.

واقتحم الجيش الإسرائيلي بلدة إذنا شمال غربي الخليل بعد عملية إطلاق النار.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على تمديد استدعاء 350 ألف جندي احتياط حتى نهاية العام الجاري.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن 15 جنديا إسرائيليا من لواء المظليين رفضوا العودة إلى القتال فى غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، حربها البرية والبحرية والجوية على قطاع غزة، منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضى، ما أسفر عن استشهاد وإصابة ما يقرب من 135 ألف فلسطيني.