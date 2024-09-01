إعلان

BBC

هاريس: لن نتخلى عن التزامنا بتحرير الأمريكيين المحتجزين لدى حماس

07:58 ص الأحد 01 سبتمبر 2024

كامالا هاريس

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد فتحي:

أكدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، أن أمريكا لن تتخلى أبدا عن التزامها بتحرير مواطنيها المحتجزين لدى حماس في غزة، وفقا لما ذكرته القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على تمديد استدعاء 350 ألف جندي احتياط حتى نهاية العام الجاري.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن 15 جنديا إسرائيليا من لواء المظليين رفضوا العودة إلى القتال فى غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، حربها البرية والبحرية والجوية على قطاع غزة، منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضى، ما أسفر عن استشهاد وإصابة ما يقرب من 135 ألف فلسطيني.

كامالا هاريس غزة فلسطين حماس أمريكا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدة إذنا شمال غربي الخليل

إعلان

إعلان

الصور الأولى لآثار حريق مطرانية بني سويف