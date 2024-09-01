هاريس: لن نتخلى عن التزامنا بتحرير الأمريكيين المحتجزين لدى حماس

كتب- محمد فتحي:

أكدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، أن أمريكا لن تتخلى أبدا عن التزامها بتحرير مواطنيها المحتجزين لدى حماس في غزة، وفقا لما ذكرته القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على تمديد استدعاء 350 ألف جندي احتياط حتى نهاية العام الجاري.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن 15 جنديا إسرائيليا من لواء المظليين رفضوا العودة إلى القتال فى غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، حربها البرية والبحرية والجوية على قطاع غزة، منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضى، ما أسفر عن استشهاد وإصابة ما يقرب من 135 ألف فلسطيني.