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BBC

إسرائيل: جثث المحتجزين الذين عثر عليهم اختطفوا في 7 أكتوبر

07:46 ص الأحد 01 سبتمبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي-أرشيفية

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كتب- محمد فتحي:

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن جثث المحتجزين الذين عثر عليهم كانوا قد اختطفوا في السابع من أكتوبر الماضي، وفقا لما ذكرته القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على تمديد استدعاء 350 ألف جندي احتياط حتى نهاية العام الجاري.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن 15 جنديا إسرائيليا من لواء المظليين رفضوا العودة إلى القتال فى غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، حربها البرية والبحرية والجوية على قطاع غزة، منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضى، ما أسفر عن استشهاد وإصابة ما يقرب من 135 ألف فلسطيني.

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