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BBC

الحكومة الإسرائيلية توافق على تمديد تجنيد 350 ألف جندي حتى نهاية 2024

06:20 ص الأحد 01 سبتمبر 2024

حكومة الحرب الإسرائيلية

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كتب-محمد فتحي:

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على تمديد استدعاء 350 ألف جندي احتياط حتى نهاية العام الجاري، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن القناة الـ12 الإسرائيلية، قد قالت في وقت سابق، إن 15 جنديا إسرائيليا من لواء المظليين رفضوا العودة إلى القتال فى غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، حربها البرية والبحرية والجوية على قطاع غزة، منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضى، ما أسفر عن استشهاد وإصابة ما يقرب من 135 ألف فلسطيني.

الحكومة الإسرائيلية إسرائيل فلسطين غزة
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