للدول المتضررة.. يونيسف تطرح مناقصة لتأمين لقاحات جدري القردة

وكالات

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" طرحها مناقصة طارئة لتأمين لقاحات جدري القردة للدول المتضررة من الأزمات بالتعاون مع تحالف اللقاحات "غافي" ومراكز مكافحةالأمراض والوقاية منها في أفريقيا ومنظمة الصحة العالمية.

وجاء في بيان مشترك للمنظمات، أنه يمكن إبرام اتفاقيات لما يصل إلى 12 مليون جرعة حتى 2025، اعتمادا على القدرة الإنتاجية للمصنعين، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وقال البيان، إنه بموجب المناقصة ستبرم يونيسف اتفاقيات توريد مشروطة مع الجهات المصنعة للقاحات.

وسيتيح هذا للمنظمة شراء اللقاحات وشحنها دون تأخير بمجرد تأكيد التمويل والطلب والاستعدادوالمتطلبات التنظيمية.

وفي وقت سابق من شهر أغسطس، أعلنت منظمة الصحة العالميةأن جدري القردة يشكل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا بعد تفشي العدوى الفيروسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية وانتشارها إلى الدول المجاورة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 18 ألف حالة يشتبه في إصابتها بجدري القردة في الكونغو حتى الآن هذا العام بالإضافة إلى 629 حالة وفاة بينما تم تأكيد أكثر من 150 حالة في بوروندي.