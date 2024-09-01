الجيش الأمريكي: دمرنا طائرة مسيرة للحوثيين خلال الساعات الماضية

كتب- محمد فتحي:

قالت القيادة الوسطى الأمريكية، إنها دمرت خلال الساعات الماضية طائرة مسيرة وزورقا مسيرا للحوثيين، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن القيادة المركزية الأمريكية، أكدت في وقت سابق، أن الجيش الأمريكي قام بتدمير نظام صواريخ تابع للحوثيين في منطقة خاضعة لسيطرتهم في اليمن.

وذكرت القيادة الأمريكية: "أن قوات القيادة المركزية الأمريكية نجحت في تدمير نظام صواريخ تابع للحوثيين المدعومين من إيران في منطقة خاضعة لسيطرتهم في اليمن".

وأوضحت أنه تبين أن هذا النظام الصاروخي يشكل تهديدا واضحا ووشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة.

وأشارت إلى أنه يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للسفن الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية.