بعد المفاوضات.. ماذا قال الرئيس الأمريكي عن استمرار الحرب في غزة؟

وكالات

قال جو بايدن الرئيس الأمريكي، إنه ما زال متفائلًا بالتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن جميع الأطراف متفقة على المبادئ لإبرام صفقة، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وقال: "نعتقد أنه يمكننا إبرام اتفاق، لقد قالوا الأطراف أنهم وافقوا على مبادئ الاتفاق".

وأشار إلى إنه لا يزال متفائلا مع استمرار انعقاد المشاورات، متابعا: "لقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب، أعتقد أننا على وشك إبرام اتفاق".

وتحدث عن اكتشاف عدة جثث مجهولة الهوية في قطاع غزة: "لقد اكتشفت السلطات الإسرائيلية جثثا في غزة، لست متأكدا من عددهم الدقيق، يريدون التعرف على الجثث، هناك العديد من الافتراضات حول هويتهم، ليس لدي الحق في القيام بذلك، في هذا الوقت".

وفي 15 أغسطس، جرت في العاصمة القطرية الدوحة مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى مع حركة "حماس".

وأشار بيان مشترك صادر عن مصر وقطر والولايات المتحدة عقب المشاورات إلى أنها جرت في أجواء إيجابية.

وعقدت الجولة التالية من المفاوضات في العاصمة المصرية في 25 أغسطس، ووصل إلى القاهرة وفد إسرائيلي برئاسة رئيس المخابرات الموساد ديفيد بارنياع.

وقال المتحدث باسم حركة "حماس" عزت الرشق إن وفد الحركة غادر القاهرة بعد اجتماعات مع وسطاء من مصر وقطر، مشيرا إلى أن الحركة طالبت إسرائيل بالامتثال للشروط التي وافقت عليها الحركة في مقترح 2 يوليو.

وأجرت مجموعات عمل الوساطة اجتماعا مرة أخرى يوم الأربعاء الماضي في الدوحة.