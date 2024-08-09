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BBC

سي إن إن: أمريكا تفرج عن 3.5 مليار دولار لإسرائيل لإنفاقها على الأسلحة

11:10 م الجمعة 09 أغسطس 2024

تعبيرية

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وكالات

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية، إن الولايات المتحدة تفرج عن 3.5 مليارات دولار لإسرائيل لإنفاقها على أسلحة وعتاد عسكري أمريكي.

وأضافت الشبكة، أن إسرائيل لن تتلقى فورا أسلحة أمريكية بقيمة 3.5 مليارات دولار ويرجح تسليمها خلال السنوات المقبلة.

كانت صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن والمرشحة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس ينسقان بشكل وثيق حول كيفية التعامل مع إسرائيل.

وأضاف المسؤولين، أن هاريس ملتزمة بأمن إسرائيل ولن تتركها تقف وحدها، موضحين أن هاريس تعتقد أنه يجب القيام بمزيد من الحماية والمساعدات للفلسطينيين.

دعم اسرائيل تسليح إسرائيل واشنطن أمريكا
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