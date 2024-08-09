السعودية تدعم مصر وقطر وأمريكا بشأن وقف إطلاق النار بغزة



وكالات



أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن ترحيب المملكة بالبيان المشترك الصادر عن الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأكدت المملكة دعمها الكامل لجهودهم المتواصلة في سبيل إتمام التوصل إلى وقف إطلاق النار والمعالجة العاجلة للأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة.

وشددت المملكة على ضرورة وقف النزيف وإنهاء المعاناة وحماية المدنيين والمضي قدماً في سبيل إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام والأمن واستعادة الشعب الفلسطيني الشقيق لكامل حقوقه المشروعة.

وأصدرت قطر ومصر والولايات المتحدة، بيانا مشتركا بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد البيان القطري المصري الأمريكي أن الوقت حان لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى.

وشدد البيان الثلاثي على أنه يجب عدم إضاعة مزيد من الوقت وألا تكون هناك أعذار لمزيد من التأجيل.

وأكدوا في البيان أنهم كوسطاء مستعدون إذا اقتضت الضرورة لطرح مقترح نهائي لتسوية الأمور المتعلقة بالتنفيذ.