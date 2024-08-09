"التأخير أنقذهم من الموت".. قصة 10 ركاب لم يصعدوا على متن الطائرة البرازيلية المنكوبة

كتب- محمود عبدالرحمن:

في الوقت الذي كان فيه 62 راكباً على متن إحدى الطائرات البرازيلية يستعدون للإقلاع، كان عشرة أشخاص آخرين يتشاجرون مع طاقم الطائرة بعد أن تم منعهم من الصعود بسبب تأخرهم عن الموعد المحدد، مما أدى إلى شجار بينهم وبين موظفين بوابة العبور بالمطار.

وبعد ساعات قليلة، حدث ما لم يكن متوقعاً؛ إذ تفاجأ الركاب الذين مُنعوا من الصعود إلى الطائرة قبل إقلاعها، بنبأ سقوطها وتحطمها بالكامل في ولاية "ساو باولو" البرازيلية، حيث لم ينجُ أي من الركاب البالغ عددهم 62 شخصا، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام البرازيلية.

وأجرت وسائل الإعلام البرازيلية مقابلات مع الأشخاص الذين لم يتمكنوا من الصعود إلى الطائرة بسبب تواجدهم عند البوابة الخطأ.

وقال هؤلاء الأشخاص إنهم كانوا يظنون أن الطائرة تابعة لشركة لاتام، وعندما وصلوا إلى البوابة، فوجئوا بمنعهم من قبل طاقم الطائرة من الصعود بسبب تأخيرهم.

ونشرت وسائل إعلام محلية فيديوهات لحظة تحطم الطائرة التي كانت تحمل 68 شخصًا لم ينجوا منهم أحد، إذ أكد رجال الإطفاء المحليون، أن الطائرة سقطت في منطقة فينهيدو بمدينة ساو باولو البرازيلية، لكنهم لم يقدموا المزيد من التفاصيل.

وعرضت قناة TV GloboNews البرازيلية لقطات لمنطقة كبيرة مشتعلة والدخان يتصاعد من جسم طائرة على ما يبدو.

وأظهرت لقطات إضافية على GloboNews طائرة تنجرف إلى أسفل عموديًا، وتتصاعد مع سقوطها.

Um avião caiu na região de Vinhedo, no interior de SP, nesta sexta-feira (09). A Polícia Militar informou que recebeu o chamado por volta das 13h30, próximo à Rodovia Miguel Melhado de Campos. Equipes estão no local. A informação inicial é de que se trata de um avião bimotor de… pic.twitter.com/NEpwGPNlyu — GloboNews (@GloboNews) August 9, 2024



ولم تؤكد هيئة المطارات البرازيلية إن فريرو المعلومات، بعد طلب من وكالة أسوشيتد برس.

ولم تبلغ أي شركة طيران محلية حتى اللحظة عن فقدان إحدى طائراتها.

وذكرت الشرطة العسكرية أنها تلقت المكالمة حوالي الساعة 1:30 بعد الظهر، بالقرب من رودوفيا ميغيل ميلهادو دي كامبوس الفرق متواجدة في الموقع.

وقالت المعلومات الأولية إنها طائرة ركاب ذات محركين غادرت كاسكافيل (PR) متجهة إلى جوارولوس (SP).