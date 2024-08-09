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BBC

بالفيديو.. لحظة تحطم طائرة ركاب بالبرازيل وسقوط عدد كبير من الضحايا

08:33 م الجمعة 09 أغسطس 2024

تحطم طائرة ركاب بالبرازيل

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وكالات

أفادت وسائل إعلام محلية برازيلية، أن طائرة ركاب كان على متنها العشرات، تحطمت في ولاية ساو باولو البرازيلية يوم الجمعة، لكن لم يتضح على الفور عدد الأشخاص الذين كانوا على متنها، وهناك تقديرات بوجود نحو 70 شخصًا كانوا على متنها.

وأكد رجال الإطفاء المحليون، أن الطائرة سقطت في مدينة فينهيدو، لكنهم لم يقدموا المزيد من التفاصيل.

عرضت قناة TV GloboNews البرازيلية لقطات لمنطقة كبيرة مشتعلة والدخان يتصاعد من جسم طائرة على ما يبدو. وأظهرت لقطات إضافية على GloboNews طائرة تنجرف إلى أسفل عموديًا، وتتصاعد مع سقوطها.

ولم تؤكد هيئة المطارات البرازيلية إن فريرو المعلومات، بعد طلب من وكالة أسوشيتد برس.

ولم تبلغ أي شركة طيران محلية حتى اللحظة عن فقدان إحدى طائراتها.

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