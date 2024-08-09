حماس تعلن استشهاد أحد قادتها إثر غارة إسرائيلية بلبنان

وكالات

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، استشهاد القائد سامر الحاج إثر غارة إسرائيلية في مدينة صيدا جنوبي لبنان عصر اليوم الجمعة.

كانت مراسلة الجزيرة، قالت إن شهيدا سقط وجرح شخص آخر باستهداف مسيرة إسرائيلي لسيارة على تخوم مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا جنوبي لبنان.

وذكرت قناة كان الإسرائيلية إنه تم استهداف اثنين من أعضاء حركة حماس.

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، إنه على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن يفهم أنه إذا لم ينتصر في 10 أشهر فإنه لن ينتصر على الإطلاق.

وأضافت الصحيفة العبرية: "من الصعب التصديق أن نتنياهو المسؤول عن الكارثة الأكبر في إسرائيل لا يزال باقيا على كرسيه"، مشيرة إلى أنه من الصعب التصديق أن نتنياهو لم يستقل بل ويدير الحرب بشكل فاشل على نحو مخيف.

