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الاحتلال يستهدف اثنين من أعضاء حركة حماس في لبنان

07:20 م الجمعة 09 أغسطس 2024

الاحتلال يستهدف اثنين من أعضاء حركة حماس في لبنان

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وكالات

قالت مراسلة الجزيرة، إن شهيدا سقط وجرح شخص آخر باستهداف مسيرة إسرائيلي لسيارة على تخوم مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا جنوبي لبنان.

وذكرت قناة كان الإسرائيلية إنه تم استهداف اثنين من أعضاء حركة حماس.

كانت صحيفة معاريف الإسرائيلية، قالت إنه على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن يفهم أنه إذا لم ينتصر في 10 أشهر فإنه لن ينتصر على الإطلاق.

وأضافت الصحيفة العبرية: "من الصعب التصديق أن نتنياهو المسؤول عن الكارثة الأكبر في إسرائيل لا يزال باقيا على كرسيه"، مشيرة إلى أنه من الصعب التصديق أن نتنياهو لم يستقل بل ويدير الحرب بشكل فاشل على نحو مخيف.

مسيرة إسرائيلية مخيم عين الحلوة حماس لبنان طوفان الأقصي
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