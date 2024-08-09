معاريف: نتنياهو لم ينتصر في 10 أشهر ولن ينتصر على الإطلاق

وكالات

قالت صحيفة معاريف الإسرائيلية، إنه على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن يفهم أنه إذا لم ينتصر في 10 أشهر فإنه لن ينتصر على الإطلاق.

وأضافت الصحيفة العبرية: "من الصعب التصديق أن نتنياهو المسؤول عن الكارثة الأكبر في إسرائيل لا يزال باقيا على كرسيه"، مشيرة إلى أنه من الصعب التصديق أن نتنياهو لم يستقل بل ويدير الحرب بشكل فاشل على نحو مخيف.

كانت صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن والمرشحة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس ينسقان بشكل وثيق حول كيفية التعامل مع إسرائيل.

وأضاف المسؤولين، أن هاريس ملتزمة بأمن إسرائيل ولن تتركها تقف وحدها، موضحين أن هاريس تعتقد أنه يجب القيام بمزيد من الحماية والمساعدات للفلسطينيين.