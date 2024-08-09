مسؤولون أمريكيون: هاريس ملتزمة بأمن إسرائيل

وكالات

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن والمرشحة عن الحزب الديمقراطي كامالا هاريس ينسقان بشكل وثيق حول كيفية التعامل مع إسرائيل.

وأضاف المسؤولين، أن هاريس ملتزمة بأمن إسرائيل ولن تتركها تقف وحدها، موضحين أن هاريس تعتقد أنه يجب القيام بمزيد من الحماية والمساعدات للفلسطينيين.

كانت وكالة أسوشيتد برس، قالت إن قناة إيه بي سي نيوز أفادت أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وكامالا هاريس المرشحة عن الحزب الديمقراطي وافقا على المشاركة في مناظرة في 10 سبتمبر المقبل.