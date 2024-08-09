الإمارات تنضم إلى دعوة قطر ومصر وأمريكا لوقف إطلاق النار في غزة

وكالات

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الجمعة أنها انضمت إلى الدعوة الموجهة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي جو بايدن، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، حسبما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وفي بيان صادر عن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الإماراتي، حثت الإمارات "الأطراف المعنية على الاستجابة إلى الدعوة لاستئناف مشاورات عاجلة بتاريخ 15 (أغسطس) 2024".

وأضاف البيان "أوضح القادة الثلاثة، أن الاتفاق المطروح حالياً سينهي معاناة سكان غزة والأسرى وعائلاتهم، وتعرب دولة الإمارات عن أملها بعدم إضاعة مزيد من الوقت من قبل أي من الأطراف"، وفق البيان.

وجددت الإمارات "تقديرها العميق ودعمها الكامل لجهود الوساطة الحثيثة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الأوضاع المأساوية في قطاع غزة".

أمس الخميس، دعت الولايات المتحدة وقطر ومصر حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل إلى استئناف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة واتفاق تبادل الأسرى في 15 أغسطس.

وذكر بيان مشترك لقادة مصر والولايات المتحدة وقطر أنه "حان الوقت كى يتم بصورة فورية وضع حد للمعاناة المستمرة منذ أمد بعيد لشعب غزة وكذا المعاناة المستمرة منذ أمد بعيد للرهائن وعائلاتهم. وحان الوقت للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإبرام اتفاق بشأن الإفراج عن الأسرى والمعتقلين".

واندلعت الحرب في غزة عقب هجوم غير مسبوق شنته حماس وجماعات أخرى في 7 أكتوبر، أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص في إسرائيل. وتم أخذ 250 أسيرًا إلى داخل قطاع غزة.

وبسبب العدد الكبير من الضحايا المدنيين والوضع الإنساني المأساوي في غزة، تعرضت إسرائيل لانتقادات دولية.

وبعد مرور عشرة أشهر على الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي على قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة أن عدد الشهداء في الأراضي الفلسطينية تجاوز 39 ألفا و 600 شخص.