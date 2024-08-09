إعلام عبري: جيش الاحتلال يوشك على الانسحاب من مدينة رفح

وكالات

كشفت تقارير إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن "جيش الاحتلال اقترب من إنهاء عمليته العسكرية في مدينة رفح"، مشيرة إلى أنه "على وشك إعلان انسحابه من هناك".

وفي السياق نفسه، قالت القناة 12 العبرية إن "الجيش الإسرائيلي اقترب من نهاية عملياته العسكرية في رفح، وعلى وشك إعلان الانسحاب من هناك باستثناء محور فيلادلفيا".

ومن جانبه قال تلفزيون فلسطين في نبأ له إن "الجيش الإسرائيلي شن قصفًا مدفعيًا عنيفًا غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة".

ويأتي هذا فيما بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية هجومية جديدة في خان يونس، بعد أن أصدر الجيش أوامر إخلاء جديدة للمدنيين في المدينة.

من ناحية ثانية، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم الجمعة، إنه "تم تحديد وتفكيك مسار نفق تحت الأرض متعدد الطوابق بطول حوالي 3 كيلومترات في وسط قطاع غزة".

وأشار إلى أنه "تم العثور، داخل النفق، على عدة غرف وأسلحة ووسائل للإقامة الطويلة الأمد يستخدمها عناصر المقاومة الفلسطينية".