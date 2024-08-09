منظمة حقوقية: الاحتلال استهدف 9 مدارس خلال 8 أيام بغزة

وكالات

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن "تكثيف الاحتلال الإسرائيلي استهدافه المدارس التي تؤوي نازحين سياسة ممنهجة للتهجير القسري".

وأشار المرصد إلى أن "التصعيد ضد المدارس يتزامن مع إصدار أوامر إخلاء قسري غير قانونية من شمال قطاع غزة إلى جنوبها".

وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنه "وثق قصف طائرات الاحتلال المباشر 9 مدارس تستخدم مراكز إيواء خلال 8 أيام وتدميرها على من فيها".

وأضاف أن هذه الهجمات تسببت في استشهاد 79 فلسطينيًا وإصابة 143 آخرين غالبيتهم من الأطفال والنساء".

وقال المركز إن "تتبع منهجية قصف الاحتلال يشير إلى وجود سياسة واضحة ترمي إلى نزع الأمان عن كل قطاع غزة، وإلى وجود سياسة لحرمان المدنيين من الإيواء أو الاستقرار ولو لحظيًا".