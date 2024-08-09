مواجهة كلامية بين رئيس الأركان ووزراء بشأن معتقل سدي تيمان

وكالات

قال موقع "والا" العبري إنه "نشبت مواجهة كلامية بين رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي ووزراء إسرائيليين منهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بشأن إساءة جنود لأسير من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بمعتقل سدي تيمان".

وأشار الموقع العبري إلى أن "هاليفي طلب دعم اعتقال الجنود الذين يشتبه في إساءتهم لأسير حماس، فهاجمه وزراء بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير".

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي إنه "يجب إغلاق المعتقل، وإن مكان الإرهابيين هو السجن فقط، وليس مع الجنود".

وفي وقت سابق، نشرت وسائل إعلام عبرية فيديو مسرب يوثق واقعة اعتداء جنود إسرائيليين جنسيًا على أسير فلسطيني من غزة في معتقل سدي تيمان.