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مسؤول إسرائيلي: أحد خطوطنا الحمراء هو التعرض لهجوم يستهدف المدنيين

04:08 م الجمعة 09 أغسطس 2024

إسرائيل

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وكالات

نقلت هيئة الإذاعة الأمريكية "إيه بي سي" عن مسؤول دفاعي إسرائيلي قوله إن "جيش الاحتلال ينسق مع البنتاجون للتحضير لسيناريوهات الرد على إيران وحزب الله اللبناني".

وأشار المسؤول إلى أن "أحد الخطوط الحمراء بالنسبة لإسرائيل سيكون التعرض لهجوم يستهدف المدنيين".

وأكد المسؤول الإسرائيلي أن "لا مصلحة لنا في الحرب أو التصعيد، لكننا لن نتسامح مع الهجمات على مواطنينا".

ولفت إلى أن "الاستعدادات الدفاعية التي قوم بها إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية حاسمة للغاية"، مؤكدًا أن "نشر القوات الأمريكية في المنطقة للدفاع عن تل أبيب غير مسبوق حجمًا ونطاقًا".

إسرائيل جيش الاحتلال البنتاجون إيران حزب الله اللبناني
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