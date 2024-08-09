قائد فيلق القدس بالحرس الثوري للسنوار: الثأر لدماء هنية واجب علينا

وكالات

قال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قآني، إن "انتخاب يحيى السنوار رئيسًا للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أثبت أن الحركة سلمت رايتها لمن هو أكثر تأثيرًا في الميدان".

وأكد قآني -في رسالة إلى السنوار- أن "الثأر لدماء هنية التي أريقت في حرمنا واجب علينا".

وقد اغتيل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في 31 من شهر يوليو الماضي، أثناء إقامته طهران لحضور مراسم تنصيب الرئيس الجديد مسعود بزشكيان.