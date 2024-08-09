أمير قطر يتلقى اتصالًا من الرئيس الفرنسي بحثا خلاله الأوضاع في قطاع غزة

وكالات

قال الديوان الأميري القطري إن "أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى اتصالًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثا خلاله الأوضاع في قطاع غزة والمستجدات الإقليمية".

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها وتطويرها.

وناقش الاتصال عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "بلاده تدعم بشكل كامل الوسطاء الأمريكيين والمصريين والقطريين".

وأضاف ماكرون أن "الحرب في غزة يجب أن تتوقف، وهذا يجب أن يكون واضحًا للجميع".