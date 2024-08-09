مصادر: حماس طالبت بإطلاق سراح القيادي الفتحاوي مروان البرغوثي

وكالات

أفادت مصادر لوكالة "سكاي نيوز عربية" بأن "حركة المقاومة الإسلامية (حماس) طالبت بقوة، في مفاوضات صفقة التبادل، بإطلاق سراح القيادي الفتحاوي مروان البرغوثي، وقادة الفصائل الفلسطينية الأخرى، ضمن المرحلة الأولى لصفقة التبادل".

وأكدت المصادر أن "مطلب حماس لقي قبولًا ودعمًا من الوسطاء والجانب الأمريكي الداعي إلى فكرة السلطة المتجددة، كون مروان البرغوثي يمثل التيار الوطني ويلقى قبولًا شعبيًا واسعًا في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأضافت مصادر "سكاي نيوز عربية" أن"مطلب حماس بإطلاق سراح البرغوثي جاء من قناعة الحركة بعدم قدرتها على العودة للحكم في غزة وتعتبر أن البرغوثي الأقرب والأكثر أمنًا لها كمظلة للحكم في قطاع غزة".

وأشارت تقارير، نشرت في فبراير الماضي، إلى أن اسم مروان البرغوثي طرح في مفاوضات وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وأشارت وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس" إلى أن "قادة حماس طالبوا إسرائيل بالإفراج عن البرغوثي، كجزء من أي اتفاق لوقف القتال في غزة".

وسلط طلب حماس الأضواء مجددًا على البرغوثي الذي يلعب دورًا محوريًا في السياسة الفلسطينية، رغم مكوثه أكثر من عقدين خلف قضبان سجون الاحتلال".

ويتوقع أن يمهد إطلاق سراح القيادي في حركة "فتح"مروان البرغوثي، الطريق أمام انتخابه في نهاية المطاف لشغل منصب رئاسة السلطة الفلسطينية.