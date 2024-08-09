إعلان

BBC

بيان عاجل من السفارة الأمريكية لرعاياها في لبنان

01:17 م الجمعة 09 أغسطس 2024

السفارة الأمريكية في لبنان

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

أصدرت السفارة الأمريكية في العاصمة اللبنانية بيروت بيانًا، قالت فيه إن "الولايات المتحدة الأمريكية تشجع الراغبين في مغادرة لبنان على حجز أي تذكرة متاحة لهم".

وأوصت السفارة الأمريكيين الذين يختارون البقاء بلبنان بإعداد خطط لحالات الطوارئ لفترة طويلة.

وأشارت سفارة الولايات المتحدة في وقت سابق إلى أن العديد من شركات الطيران قامت بتعليق أو إلغاء رحلاتها إلى بيروت، وتم بيع العديد من الرحلات الجوية.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة ردا على هجوم حماس على إسرائيل ، وإعلان "حزب الله" مساندة غزة.

السفارة الأمريكية لبنان الولايات المتحدة الأمريكية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الحرس الثوري الإيراني: بحريتنا حصلت على أنظمة الحرب الإلكترونية

إعلان

إعلان