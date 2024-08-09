إعلان

BBC

جيش الاحتلال يبدأ عملية جديدة في خان يونس

12:34 م الجمعة 09 أغسطس 2024

جيش الاحتلال

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن بدئه عملية عسكرية "هجومية" في مدينة خان يونس بقطاع غزة.

ويأتي هذا الإعلان بعد أقل من 24 ساعة على إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة للمدنيين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن الجيش الإسرائيلي عن إخلاء وعملية عسكرية في خان يونس، ففي 27 يوليو الماضي، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة لسكان الأحياء الجنوبية من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، إلى "المنطقة الإنسانية" المستحدثة في المواصي.

وحينها، قال الجيش الإسرائيلي إن لديه "معلومات استخباراتية"، تفيد أن "حركة حماس تعمل في حدود المنطقة الإنسانية".

وحول العملية الجديد في خان يونس، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه يواصل نشاطه العملياتي الدقيق القائم على المعلومات الاستخباراتية في منطقة رفح في جنوب قطاع غزة.

جيش الاحتلال حركة حماس مدينة خان يونس غزة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس وزراء باكستان يسعى إلى تعزيز التعاون مع بنجلاديش

إعلان

إعلان