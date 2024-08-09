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BBC

مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا إثر انفجار قارب خشبي في جنوبي نيجيريا

10:59 ص الجمعة 09 أغسطس 2024

نيجيريا

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لاجوس- (د ب أ)

قتل 20 شخصا على الأقل في انفجار قارب خشبي في جنوبي نيجيريا، وفقا لما ذكره متحدث باسم الشرطة يوم الخميس.

وغرق القارب يوم الأربعاء في ولاية بايلسا، ولكن الأخبار بشأن الحادث الذي وقع على أحد الأنهار تأخرت نظرا لأن موقع الحادث معزول.

وقد يرتفع عدد الضحايا أكثر، حيث كان على متن القارب أكثر من 60 راكبا وقت وقوع الحادث.

وحتى الآن، تم إنقاذ عدد قليل فقط من الناجين، ولم يعرف بعد أسباب الانفجار.

وتعد حوادث القوارب التي تتسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا أمرا شائعا في نيجيريا.

وغالبا ما تنتج عن الاكتظاظ وسوء حالة القوارب وغياب إجراءات السلامة الكافية.

كما أن القوارب تحمل في كثير من الأحيان احتياطيات من الوقود نظرا لرحلاتها الطويلة وغياب محطات التزود بالوقود على طول الطريق.

وبسبب ضعف البنية التحتية فإن الأنهار تعتبر مسارا مهما للنقل في البلاد.


نيجيريا لاجوس انفجار قارب خشبي
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