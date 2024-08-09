إعلان

BBC

وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر لبنان وسط تصاعد التوترات في المنطقة

10:45 ص الجمعة 09 أغسطس 2024

يوآف جالانت

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

تل أبيب/بيروت- (د ب أ)

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يوم الخميس تحذيرا شديدا لسكان لبنان المجاور، مشيرا إلى أنه إذا استمر حزب الله في عدوانه، فإن إسرائيل ستقاتل "بكل قوتها".

وقال جالانت، في رسالة غير عادية موجهة بشكل مباشر إلى الشعب اللبناني، إن إسرائيل تسعى "للسلام والازدهار والاستقرار على جانبي الحدود الشمالية".

وتابع جالانت "لن نسمح لحزب الله بزعزعة استقرار الحدود والمنطقة".

وأكد أنه "إذا استمر حزب الله في عدوانه، فإن إسرائيل ستقاتله بكل قوتها"، مضيفا: "أولئك الذين يلعبون بالنار يجب أن يتوقعوا الدمار".

يشار إلى أنه في أعقاب اغتيال زعيم حركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية في طهران والقائد العسكري البارز في حزب الله ، فؤاد شكر، تواصل تزايد خطر اندلاع حرب كبرى في الشرق الأوسط.

وهددت إيران وحزب الله وحماس بالرد على إسرائيل.

وتبادل حزب الله إطلاق النار بشكل شبه يومي مع إسرائيل دعما لحليفته حماس منذ أن أدى الهجوم الذي شنته الحركة الفلسطينية على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي إلى اندلاع حرب غزة.

وقد أسفرت الاشتباكات عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين في لبنان وإسرائيل، وقتل أكثر من 350 من أعضاء حزب الله فضلا عن جنود إسرائيليين.

وتعرض عشرات الآلاف من السكان على جانبي الحدود للنزوح من منازلهم.

يوآف جالانت تل أبيب بيروت لبنان
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا إثر انفجار قارب خشبي في جنوبي نيجيريا

إعلان

إعلان

أمطار وسيول بهذه المناطق..الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة بدرجات الحرارة
90.4 % علوم و87% رياضة.. ننشر الحدود الدنيا الرسمية لتنسيق المرحلة الأولى
الإثنين.. بدء انطلاق تنسيق المرحلة الأولى 2024