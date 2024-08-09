موسكو: هجوم أوكراني كبير بمسيرات في جنوب غربي روسيا

كييف- (د ب أ)

أعلنت السلطات الروسية في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة عن هجوم أوكراني واسع النطاق بمسيرات على منطقة ليبيتسك في جنوب غربي روسيا، على بعد حوالي 200 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن إيجور أرتامونوف حاكم منطقة ليبيتسك قوله: "ليبيتسك معرضة لهجوم هائل بمسيرات".

وتابع عبر صفحته على منصة تلجرام: "الدفاع الجوي يعمل ضدهم".

ووفقا لأرتامونوف، تضررت منشأة للطاقة عندما اصطدمت مسيرة بها، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

وقال أرتامونوف إنه كان هناك "انفجار لمواد متفجرة خطيرة" بعيدا عن المباني المدنية، مضيفا أن عمال الإنقاذ كانوا في مكان الحادث.

وأفادت بوابة الأخبار الأوكرانية "كييف إندبندنت"، نقلا عن قنوات تلجرام الموالية لروسيا، أن انفجارات وحرائق عنيفة وقعت أيضا في بلدة رايلسك الروسية في منطقة كورسك خلال الليل.

ولم يتضح بعد سبب الانفجارات ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من المعلومات التي قدمتها السلطات الروسية.

وفي البداية، لم يكن هناك تأكيد رسمي للهجمات من الجانب الأوكراني.

وتحاول أوكرانيا صد الهجوم الروسي واسع النطاق الجاري منذ فبراير 2022.