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الصحة العالمية: المستشفيات في غزة غير قادرة على العمل

11:39 م الخميس 08 أغسطس 2024

منظمة الصحة العالمية

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وكالات

قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إن كثير من المستشفيات الميدانية في غزة غير قادرة على العمل.

وأضافت المنظمة الأممية، أنها تتحرك بصعوبة في قطاع غزة جراء القصف وتتعرض لمخاطر جمة.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عادت الليلة إلى مدينة خان يونس للمرة الثالثة منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، سكان الأحياء الشرقية في خان يونس جنوبي قطاع غزة بإخلائها قسرا، تمهيدا لشنّ هجوم جديد عليها بادعاء إطلاق حركة حماس صواريخ منها.

وقالت القيادة الأمريكية الوسطى، إن مقاتلات "إف 22" وصلت إلى منطقة الشرق الأوسط كجزء من التعزيزات العسكرية الأمريكية لمواجهة تهديدات إيران ووكلائها لإسرائيل.

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