إيرلاينز الأمريكية تلغي جميع رحلاتها إلى تل أبيب
11:27 م الخميس 08 أغسطس 2024
وكالات
أعلنت شركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية، إلغاء جميع الرحلات المبرمجة إلى تل أبيب.
كانت خطوط دلتا الأمريكية للطيران، أعلنت عن توقف رحلاتها بين مطار جون.إف.كنيدي في نيويورك وتل أبيب حتى 31 أغسطس.
وفي وقت سابق، ذكرت قناة كان الإسرائيلية أن الولايات المتحدة طلبت من حلفائها الضغط على إيران من أجل تنفيذ رد منضبط "غير متهور".
شركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية إيران إلغاء جميع الرحلات المبرمجة إلى تل أبيب خطوط دلتا الأمريكية للطيران
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