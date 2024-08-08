إيرلاينز الأمريكية تلغي جميع رحلاتها إلى تل أبيب

وكالات

أعلنت شركة يونايتد إيرلاينز الأمريكية، إلغاء جميع الرحلات المبرمجة إلى تل أبيب.

كانت خطوط دلتا الأمريكية للطيران، أعلنت عن توقف رحلاتها بين مطار جون.إف.كنيدي في نيويورك وتل أبيب حتى 31 أغسطس.

وفي وقت سابق، ذكرت قناة كان الإسرائيلية أن الولايات المتحدة طلبت من حلفائها الضغط على إيران من أجل تنفيذ رد منضبط "غير متهور".