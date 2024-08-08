إصابة 4 عسكريين سوريين بقصف إسرائيلي على حمص

وكالات

أعلنت وكالة الأنباء السورية، إصابة 4 عسكريين في قصف إسرائيلي على مطار الشعيرات العسكري في محافظة حمص.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عادت الليلة إلى مدينة خان يونس للمرة الثالثة منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، سكان الأحياء الشرقية في خان يونس جنوبي قطاع غزة بإخلائها قسرا، تمهيدا لشنّ هجوم جديد عليها بادعاء إطلاق حركة حماس صواريخ منها.

كانت القيادة الأمريكية الوسطى، قالت إن مقاتلات "إف 22" وصلت إلى منطقة الشرق الأوسط كجزء من التعزيزات العسكرية الأمريكية لمواجهة تهديدات إيران ووكلائها لإسرائيل.