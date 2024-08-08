رئيس حكومة بنجلاديش المؤقتة: هدفنا توفير فضاء من الديمقراطية وحرية التعبير

دكا -(د ب أ)

قال محمد يونس، رئيس الحكومة المؤقتة في بنجلاديش، اليوم الخميس، إن هدف حكومته هو توفير فضاء من الديمقراطية وحرية التعبير.

ونقلت صحيفة "ديلى صن" البنغالية، التي تصدر باللغة الانجليزية، عن يونس قوله فى كلمة وجهها إلى الشعب عقب أدائه اليمين الدستورية:" هدفنا هو توفير فضاء من الديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان وحرية التعبير، دون خوف، حيث يمكن لكل فرد، بغض النظر عن انتمائه الحزبي أو الإيديولوجي، العيش فى سلام وأمن... نحن نسعى إلى نيل دعمكم لإنجاز هذا الهدف".

وأكد يونس أهمية الوحدة ونبذ العنف، وقال:" لو بقينا متحدين، وتجنبنا الأعمال التخريبية، وهيأنا بيئة حرة للجميع، فالنصر مضمون".

وأشاد يونس بالاعتراف الدولي بإنجازات بنجلاديش، وقال:" إن العالم يقف مذهولا مشيدا ببنجلاديش، خاصة طلابنا، بعد تحقيق هذا النجاح، لا يوجد مستحيل بالنسبة لطلابنا وشعبنا، إنهم ملتزمون بأن يصنعوا المستحيل" مؤكدا أن حكومته سوف تلبى تطلعات الشعب.

وأدى محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام، اليمين الدستورية في وقت سابق اليوم، رئيسا للحكومة المؤقتة في البلاد، بعد 3 أيام من الإطاحة بحكومة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة إثر احتجاجات دامية.

وقال يونس:"إن أولئك الذين ارتكبوا جرائم سوف يلقون العقاب المناسب وفق القانون، وينطبق ذلك على كل الوزارات والوكالات والإدارات والمؤسسات التعليمية".

وأشار إلى أن الحكومة الاستبدادية السابقة احتكرت السلطة عبر مؤسسات الدولة، ووعد باستعادة الهيبة المفقودة لهذه المؤسسات.

وأضاف يونس: "سوف يشهد المسؤولون فى كل موقع الاستقلال الثاني من خلال الوفاء بمسؤولياتهم، وسوف يساعدون في الارتقاء بالدولة إلى قمة المجد".