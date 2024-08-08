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مقرر أممي: كل مبنى بغزة تعرض للقصف مرة واحدة على الأقل

10:40 م الخميس 08 أغسطس 2024

مقرر أممي كل مبنى بغزة تعرض للقصف مرة واحدة على ال

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وكالات

قال المقرر الأممي الخاص بالحق في السكن اللائق بالاكريشنان راجاجوبال، إن كل مبنى في قطاع غزة تعرض للقصف مرة واحدة على الأقل.

وأضاف المقرر الأممي الخاص بالحق في السكن اللائق: "أقول لإسرائيل أوقفوا هذه الجرائم وحاسبوا الجنود وضعوا حدا للحرب"، موضحا أن هناك حاجة ملحة لنقدم للشعب الفلسطيني الملاجئ والطعام والماء والصحة.

وتابع بالاكريشنان راجاجوبال، أن الوكالات الأممية حاولت توفير معدات طبية لكن عراقيل إسرائيل لم تساعد.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عادت الليلة إلى مدينة خان يونس للمرة الثالثة منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، سكان الأحياء الشرقية في خان يونس جنوبي قطاع غزة بإخلائها قسرا، تمهيدا لشنّ هجوم جديد عليها بادعاء إطلاق حركة حماس صواريخ منها.

وقالت القيادة الأمريكية الوسطى، إن مقاتلات "إف 22" وصلت إلى منطقة الشرق الأوسط كجزء من التعزيزات العسكرية الأمريكية لمواجهة تهديدات إيران ووكلائها لإسرائيل.

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