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ترامب: الولايات المتحدة في أخطر وضع الآن اقتصاديًا وأمنيًا

10:17 م الخميس 08 أغسطس 2024

دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب اليوم الخميس إن العالم قريب جدا من حرب عالمية وإن القادم قد ينتهي بما يشبه الكساد الكبير.

وأضاف ترامب -خلال مؤتمر صحفي في فلوريدا- "إننا قريبون جدا من حرب عالمية ولدينا قادة لا يعرفون كيفية التعامل معها".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة "في أخطر وضع ممكن الآن اقتصاديا وأمنيا وإنه لدينا الكثير من الأشياء السيئة القادمة قد تنتهي بنا إلى ما يشبه الكساد الكبير".

اقترح الرئيس الأمريكي السابق إجراء ثلاث مناظرات تلفزيونية مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس خلال الشهر المقبل، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل.

وقال ترامب "اتفقنا مع (قناة) فوكس على الرابع من سبتمبر، ومع أن بي سي على العشار منه، ومع أيه بي سي في الـ25 منه"، مضيفا "آمل بأن توافق" نائبة الرئيس على ذلك، كما تعهد بـ"انتقال سلمي" للسلطة في حال كانت الانتخابات الأميركية "نزيهة".

وأظهر استطلاع رأي جديد أجرته "رويترز/إبسوس" تقدم المرشحة الديمقراطية بفارق نقطة مئوية واحدة على منافسها الجمهوري، حيث تحظى بدعم 43% من الناخبين المسجلين مقابل 42% لترامب.

دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس الولايات المتحدة
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