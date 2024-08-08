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BBC

حماس: دعوة سموتريتش لتجويع غزة تبني فعلي لسياسة الإبادة

09:35 م الخميس 08 أغسطس 2024

عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق

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وكالات

اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق دعوة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى تجويع مليوني فلسطيني في قطاع غزة "تبنّيا فعليا لسياسة الإبادة الجماعية".

وقال الرشق، إن تصريح سموتريتش، الذي قال فيه إن تجويع مليوني فلسطيني في قطاع غزة أمر عادل وأخلاقي، هو تصريح فاضح يؤكد مجددا نيّة الاحتلال المسبقة، وتبنّيه فعلا سياسة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة حماس في تصريح نشرته حماس على موقعها الإلكتروني "نسمع بالعادة أن المجرم يتستر على جريمته، إلا أننا نتعامل مع عدو وقح يجاهر بجريمته البشعة".

عزت الرشق حركة حماس دعوة سموتريتش لتجويع غزة سياسة الإبادة الجماعية طوفان الأسقصى وزير المالية الإسرائيلي
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