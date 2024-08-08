مشاهد لكمين قسامي استهدف آليات الاحتلال غربي رفح

وكالات

نشرت كتائب القسام مشاهد لكمين استهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في حي تل السلطان غربي مدينة رفح، في جنوب قطاع غزة.

وفيما سبق قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن الهدف في الحرب على قطاع غزة، يجب تحقيق "انتصارًا حاسمًا" لدرجة أنه عندما يتوقف القتال لا يمكن لحماس أن تدعي الحكم في الأراضي الفلسطينية أو تهدد إسرائيل، وذلك حسبما ذكرت مجلة "تايم" البريطانية.

واعترف نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي ارتكب أخطاء في تقدير قوة الردع لدى حركة المقاومة الإسلامية حماس خلال الحرب.

وقال نتنياهو، إنه لم يتخذ الافتراضات المشتركة بين جميع وكالات الأمن بما فيه الكفاية، مؤكدًا في الوقت ذاته على أن هدف إسرائيل النهائي هو تدمير القدرات العسكرية والإدارية لحماس بالكامل.

وأكد نتنياهو، على استمراره في منصبه طالما يستطيع المساعدة في قيادة إسرائيل إلى مستقبل من الأمن.