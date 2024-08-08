إعلان

BBC

وول ستريت جورنال: واشنطن حذرت إيران من شن هجوم كبير على إسرائيل

09:03 م الخميس 08 أغسطس 2024

أمريكا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن حذرت طهران من أنها قد تتعرض لضربة مدمرة إذا شنت هجوما كبيرا على إسرائيل.

وأضاف ال المسؤول الأمريكي أن رسالتنا إلى طهران لم تتضمن تهديدا بتنفيذ ضربة أميركية ضد أهداف في إيران، وإنما عواقب على اقتصادها واستقرار حكومتها.

وأكدت الصحيفة أن الإدارة الأميركية بعثت رسالة لإيران بأن هناك خطرا لحدوث تصعيد إذا شنت هجوما انتقاميا كبيرا، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

واشنطن حذرت إيران هجوم كبير على إسرائيل إيران وإسرائيل اغتيال إسماعيل هنية حماس
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مشاهد لكمين قسامي استهدف آليات الاحتلال غربي رفح

إعلان

إعلان

أمطار وسيول بهذه المناطق..الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة بدرجات الحرارة
90.4 % علوم و87% رياضة.. ننشر الحدود الدنيا الرسمية لتنسيق المرحلة الأولى
الإثنين.. بدء انطلاق تنسيق المرحلة الأولى 2024