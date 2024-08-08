وول ستريت جورنال: واشنطن حذرت إيران من شن هجوم كبير على إسرائيل

وكالات

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن حذرت طهران من أنها قد تتعرض لضربة مدمرة إذا شنت هجوما كبيرا على إسرائيل.

وأضاف ال المسؤول الأمريكي أن رسالتنا إلى طهران لم تتضمن تهديدا بتنفيذ ضربة أميركية ضد أهداف في إيران، وإنما عواقب على اقتصادها واستقرار حكومتها.

وأكدت الصحيفة أن الإدارة الأميركية بعثت رسالة لإيران بأن هناك خطرا لحدوث تصعيد إذا شنت هجوما انتقاميا كبيرا، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.