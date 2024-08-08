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أكسيوس: قائد القيادة الوسطى الأمريكية زار إسرائيل اليوم الخميس

08:50 م الخميس 08 أغسطس 2024

قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا

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وكالات

نقل موقع "أكسيوس" عن مصدرين مطلعين قولهم، إن قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا زار إسرائيل اليوم الخميس للمرة الثانية خلال أيام.

وأجرى كوريلا مباحثات مع رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، حول طرق التعامل مع الهجوم الإيراني المتوقع ضد إسرائيل بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

كانت القيادة الأمريكية الوسطى، قالت إن مقاتلات "إف 22" وصلت إلى منطقة الشرق الأوسط كجزء من التعزيزات العسكرية الأمريكية لمواجهة تهديدات إيران ووكلائها لإسرائيل.

قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا زار إسرائيل رئيس أركان الاحتلال هرتسي هاليفي الهجوم الإيراني المتوقع حماس إيران وإسرائيل
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