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جالانت: إذا استمر حزب الله في هجومه سنحاربه بشدة

08:29 م الخميس 08 أغسطس 2024

يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي

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وكالات

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، إنه إذا استمر حزب الله اللبناني في هجومه على إسرائيل سنحاربه بشدة.

وأضاف جالانت في نداء باللغة العربية للشعب اللبناني نشره على صفحته الشخصية بموقع إكس، أن إسرائيل تهدف إلى استقرار وازدهار مواطنيها على الحدود الشمالية، وبالتالي لن تسمح لحزب الله بـ"ضعضعة" الاستقرار على الحدود وفي المنطقة، على حد قوله.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عادت الليلة إلى مدينة خان يونس للمرة الثالثة منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، سكان الأحياء الشرقية في خان يونس جنوبي قطاع غزة بإخلائها قسرا، تمهيدا لشنّ هجوم جديد عليها بادعاء إطلاق حركة حماس صواريخ منها.

وقالت القيادة الأمريكية الوسطى، إن مقاتلات "إف 22" وصلت إلى منطقة الشرق الأوسط كجزء من التعزيزات العسكرية الأمريكية لمواجهة تهديدات إيران ووكلائها لإسرائيل.

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