إيطاليا تدعو إيران لتجنب التصعيد في الشرق الأوسط
08:25 م الخميس 08 أغسطس 2024
وكالات
قالت الحكومة الإيطالية إن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني طلبت من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال اتصال هاتفي تجنب التصعيد في الشرق الأوسط.
وأكدت الحكومة الإيطالية في بيان أن ميلوني شددت خلال الاتصال مع الرئيس الإيراني على ضرورة منع توسع الصراع الدائر في غزة.
جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني الصراع الدائر في غزة
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