إيطاليا تدعو إيران لتجنب التصعيد في الشرق الأوسط

وكالات

قالت الحكومة الإيطالية إن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني طلبت من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال اتصال هاتفي تجنب التصعيد في الشرق الأوسط.

وأكدت الحكومة الإيطالية في بيان أن ميلوني شددت خلال الاتصال مع الرئيس الإيراني على ضرورة منع توسع الصراع الدائر في غزة.