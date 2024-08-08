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BBC

إيطاليا تدعو إيران لتجنب التصعيد في الشرق الأوسط

08:25 م الخميس 08 أغسطس 2024

جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا

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وكالات

قالت الحكومة الإيطالية إن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني طلبت من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال اتصال هاتفي تجنب التصعيد في الشرق الأوسط.

وأكدت الحكومة الإيطالية في بيان أن ميلوني شددت خلال الاتصال مع الرئيس الإيراني على ضرورة منع توسع الصراع الدائر في غزة.

جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني الصراع الدائر في غزة
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