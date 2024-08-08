الخطوط الجوية البريطانية تعلق خدمات الطيران لبكين وسط إغلاق للمجال الجوي

لندن- (د ب أ)

تعتزم الخطوط الجوية البريطانية "بريتش إيروايز" تعليق الرحلات الطيران بين لندن وبكين في أواخر أكتوبر المقبل، بعد ما يزيد قليلا على سنة من استئناف خدماتها في ظل تعقيد المجال الجوي الروسي للعمليات وبقاء الطلب في أكبر اقتصاد آسيوي ضعيفا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وقالت شركة الخطوط الجوية البريطانية إنها ستعلق خدماتها حتى نوفمبر من العام المقبل وستضع جدولها قيد المراجعة. وستواصل الخطوط الجوية البريطانية تشغيل رحلات يومية إلى شنغهاي وهونج كونج، وفقا لبيان.

وخفض عدد من الخطوط الجوية رحلاتها إلى الصين وسط مستوى طلب بطيء ومدة طيران أطول بسبب التحليق حول المجال الجوي الروسي.

ويمثل تعليق الرحلات إلى بكين تغيير لاتجاه الخطوط الجوية البريطانية، التي ذكرت في يناير إنها ستضاعف عدد أفراد طاقم الضيافة الذين يتحدثون الصينية.