المقاومة: المجازر في مراكز النزوح تهدف لإبادة وتهجير المدنيين بغزة

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن استمرار الاحتلال في ارتكاب المجازر في مراكز النزوح والإيواء حلقة ضمن سلسلة جرائم الحرب المتواصلة.

وأضافت حركة المقاومة الإسلامية، أن المجازر في مراكز النزوح ترتكبها حكومة الاحتلال لإبادة وتهجير وترويع المدنيين العزل في قطاع غزة، مطالبة الأمم المتحدة والمؤسسات القضائية الدولية بالوقوف عند مسؤولياتها أمام هذه الجرائم.

وتابعت الحركة: "يجب جلب قادة الاحتلال مجرمي الحرب إلى العدالة ومحاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم وحشية في غزة".

كانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عادت الليلة إلى مدينة خان يونس للمرة الثالثة منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، سكان الأحياء الشرقية في خان يونس جنوبي قطاع غزة بإخلائها قسرا، تمهيدا لشنّ هجوم جديد عليها بادعاء إطلاق حركة حماس صواريخ منها.