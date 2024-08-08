إيران تؤكد استعدادها لتوسيع العلاقات العسكرية مع بيلاروس

طهران- (د ب أ)

أكد قائد الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد، اليوم الخميس استعداد طهران لتوسيع العلاقات الدفاعية والعسكرية مع قوات الدفاع الجوي البيلاروسية.

جاء ذلك خلال استقبال العميد صباحي فرد قائد القوات الجوية والدفاع الجوي البيلاروسي آندره یولانوفيتش لوکانوفيتش الذي زار مقر أركان الدفاع الجوي للجيش في طهران، بحسب وكالة مهر للأنباء.

وقال العميد صباحي فرد في اللقاء إن قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني جاهزة لتوسيع العلاقات المتبادلة الدفاعية والعسكرية ،وتنفيذ التعاون المشترك في مجالات التدريب المختلفة مع قوة الدفاع الجوي البيلاروسية.

كان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قد زار طهران في شهر مارس الماضي.

ووقعت إيران وبيلاروس ثمانية إعلانات نوايا لتوثيق التعاون بين البلدين، بما في ذلك القطاع المصرفي.

وفي يوليو العام الماضي، وقعت إيران وبيلاروس اتفاقا للتعاون في مجال الأسلحة.