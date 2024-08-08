إعلان

BBC

إيران تؤكد استعدادها لتوسيع العلاقات العسكرية مع بيلاروس

07:57 م الخميس 08 أغسطس 2024

العميد علي رضا صباحي فرد

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

طهران- (د ب أ)

أكد قائد الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد، اليوم الخميس استعداد طهران لتوسيع العلاقات الدفاعية والعسكرية مع قوات الدفاع الجوي البيلاروسية.

جاء ذلك خلال استقبال العميد صباحي فرد قائد القوات الجوية والدفاع الجوي البيلاروسي آندره یولانوفيتش لوکانوفيتش الذي زار مقر أركان الدفاع الجوي للجيش في طهران، بحسب وكالة مهر للأنباء.

وقال العميد صباحي فرد في اللقاء إن قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني جاهزة لتوسيع العلاقات المتبادلة الدفاعية والعسكرية ،وتنفيذ التعاون المشترك في مجالات التدريب المختلفة مع قوة الدفاع الجوي البيلاروسية.

كان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قد زار طهران في شهر مارس الماضي.

ووقعت إيران وبيلاروس ثمانية إعلانات نوايا لتوثيق التعاون بين البلدين، بما في ذلك القطاع المصرفي.

وفي يوليو العام الماضي، وقعت إيران وبيلاروس اتفاقا للتعاون في مجال الأسلحة.

العميد علي رضا صباحي فرد قائد الدفاع الجوي للجيش الإيراني قوات الدفاع الجوي البيلاروسية بيلاروسيا إيران
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
المقاومة: المجازر في مراكز النزوح تهدف لإبادة وتهجير المدنيين بغزة

إعلان

إعلان

"طوفان لبنان".. هل تشهد إسرائيل توغلاً بريًا استباقيًا من حزب الله؟
90.4 % علوم و87% رياضة.. ننشر الحدود الدنيا الرسمية لتنسيق المرحلة الأولى
الإثنين.. بدء انطلاق تنسيق المرحلة الأولى 2024
"بث مباشر".. مباراة مصر والمغرب في برونزية أولمبياد باريس 2024