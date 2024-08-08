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جيش الاحتلال يهاجم خان يونس للمرة الثالثة منذ بدء الحرب

07:16 م الخميس 08 أغسطس 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عادت الليلة إلى مدينة خان يونس للمرة الثالثة منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، سكان الأحياء الشرقية في خان يونس جنوبي قطاع غزة بإخلائها قسرا، تمهيدا لشنّ هجوم جديد عليها بادعاء إطلاق حركة حماس صواريخ منها.

كانت القيادة الأمريكية الوسطى، قالت إن مقاتلات "إف 22" وصلت إلى منطقة الشرق الأوسط كجزء من التعزيزات العسكرية الأمريكية لمواجهة تهديدات إيران ووكلائها لإسرائيل.

جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة خان يونس حماس إيران إسرائيل طوفان الأقصي
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