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الجيش الأمريكي: مقاتلات "إف 22" تصل الشرق الأوسط لمواجهة تهديدات إيران

07:13 م الخميس 08 أغسطس 2024

مقاتلات إف 22 الأمريكية

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وكالات

قالت القيادة الأمريكية الوسطى إن مقاتلات "إف 22" وصلت إلى منطقة الشرق الأوسط كجزء من التعزيزات العسكرية الأمريكية لمواجهة تهديدات إيران ووكلائها لإسرائيل.

كانت وكالة إرنا للأنباء، قالت إن السلطات الإيرانية تعمل على تجهيز منطقة الدفاع الجوي شرقي إيران، بأنظمة الرادار والصواريخ والمُسيرات.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن إيران رفضت دعوات أمريكية وعربية لتخفيف ردها على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

وكشفت "وول ستريت جورنال"، أن الولايات المتحدة طلبت من حكومات أوروبية تحذير إيران من أن شن ضربة كبيرة ضد إسرائيل سيتبعه رد.

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